«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в третьем матче серии, у Панарина заброшенная шайба

«Питтсбург» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:4.

В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Эван Родригес, дубль оформил Джефф Картер, еще по шайбе забросили Брок Макгинн, Дентон Хайнен и Джейк Гюнцель, Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-1». У команды из Нью-Йорка отличились Каапо Какко, Френк Ватрано, Артемий Панарин и Эндрю Копп.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (11 отраженных бросков из 15) был заменен на Александра Георгиева (19 из 20) после четырех пропущенных шайб в первом периоде. Вратарь «Пингвинз» Луи Доминге отметился результативной передачей.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Четвертый матч пройдет 10 мая и начнется в 2:00 мск.