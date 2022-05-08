Панарин впервые в НХЛ набрал 100 очков за сезон в регулярном чемпионате и плей-офф и повторил достижение Ягра

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».

Для 30-летнего россиянина это четвертое очко в плей-офф. Таким образом, Панарин в текущем сезоне набрал 100 (24+76) очков в регулярке (22+74) и Кубке Стэнли (2+2).

Последним игроком «Рейнджерс», набравшим не менее 100 очков в регулярке и плей-офф, был форвард Яромир Ягр в сезоне 2006/07 — 96 (30+66) и 11 (5+6).