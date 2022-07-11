«Питтсбург» продвинулся в переговорах по новому контракту с Малкиным
«Питтсбург» за последние 24 часа продвинулся в переговорах по новому контракту с нападающим Евгением Малкиным, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.
Однако пока соглашение между сторонами не было достигнуто.
Ранее появилась информация, что «Пингвинз» предлагают форварду контракт на три года, но 35-летний россиянин хочет соглашение на четыре сезона.
Контракт Малкина с «Пингвинз», за которых магнитогорец выступает с 2006 года, заканчивается этим летом. Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе, но не исключил, что выйдет на рынок свободных агентов.
7 июля «Питтсбург» подписали с Крисом Летангом новый 6-летний контракт на 36,6 миллиона долларов.
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|В
|П
|О
|1
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|0
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|0
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|0
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|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
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|7
|Сиэтл
|0
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|0
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|Эдмонтон
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|0
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