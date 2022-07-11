«Питтсбург» продвинулся в переговорах по новому контракту с Малкиным

«Питтсбург» за последние 24 часа продвинулся в переговорах по новому контракту с нападающим Евгением Малкиным, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Однако пока соглашение между сторонами не было достигнуто.

Ранее появилась информация, что «Пингвинз» предлагают форварду контракт на три года, но 35-летний россиянин хочет соглашение на четыре сезона.

Контракт Малкина с «Пингвинз», за которых магнитогорец выступает с 2006 года, заканчивается этим летом. Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе, но не исключил, что выйдет на рынок свободных агентов.

7 июля «Питтсбург» подписали с Крисом Летангом новый 6-летний контракт на 36,6 миллиона долларов.