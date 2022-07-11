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Сегодня, 17:38

«Питтсбург» предлагает Малкину контракт на три года. Игрок хочет соглашение на четыре сезона

Малкин хочет подписать контракт с «Питтсбургом» на четыре сезона
Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны новые детали переговоров нападающего Евгения Малкина по новому контракту с «Питтсбургом», сообщает The Athletic.

Клуб предлагает 35-летнему россиянину договор на три года, однако Евгений хочет заключить соглашение на четыре сезона.

При этом генеральный менеджер «Пингвинов» считает предложенный срок контракта «справедливой сделкой» и не намерен соглашаться на требования игрока.

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до 13 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что россиянин недоволен предложенным 2-летним контрактом с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон.

В прошедшем сезоне он провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи встречах.

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Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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