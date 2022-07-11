«Эдмонтон» разрешил агенту Эвандера Кейна вести переговоры с другими клубами

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн может сменить клуб в текущее межсезонье. Агент игрока Дэн Мильштейн заявил, что «Ойлерз» дали ему разрешение вести переговоры с другими клубами, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Прошлый сезон Кейн начинал в составе «Сан-Хосе Шаркс», но клуб расторг соглашение с игроком из-за нарушения ковидного протокола, после чего форвард стал игроком «Эдмонтона», заключив соглашение до конца сезона.

В регулярном чемпионате он набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах. В плей-офф на его счету 13 голов и 4 результативные передачи в 15 встречах.