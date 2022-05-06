Панарин обошел Ковальчука и Фетисова по очкам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга». Идет второй период — счет 2:1 в пользу команды из Нью- Йорка.

Таким образом, теперь на счету Панарина 30 (10+20) очков в матчах Кубка Стэнли за карьеру. Он вышел на 24-е место по этому показателю среди российских игроков, сравнявшись с Сергеем Березиным, у которого 30 (13+17).

Панарин опередил Илью Ковальчука (11+17 — 28) и Вячеслава Фетисова (2+26 — 28).