Маршан оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой Кочеткова
НХЛ оштрафовала нападающего «Бостона» Брэда Маршана на пять тысяч долларов за удар клюшкой вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, сообщает пресс-служба департамента безопасности Лиги (2:5).
Инцидент случился во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ за две минуты до конца второго периода. Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону, после чего он хотел продолжить игру, отдав шайбу партнеру. Однако Брэд коснулся клюшкой спины россиянина, пытавшись его остановить. После этого они начали спорить, после чего Кочетков оттолкнул рукой нападающего, который ответил ему ударом клюшкой по амуниции.
Эта игра стала дебютной в Кубке Стэнли для российского голкипера. Кочетков вышел на лед в начале первого периода в связи с травмой Антти Раанта.
«Каролина» ведет в серии со счетом 2-0.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|1 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
|2 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|5.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|5 : 2
|5.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 5
|5.05
|04:30
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 2
|5.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|6 : 0
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|5
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|2
|3
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|2
|3
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|3
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Луи Доминге
Питтсбург
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89