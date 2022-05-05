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Сегодня, 22:32

Маршан оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой Кочеткова

Читать «СЭ» в
Петр Кочетков и Брэд Маршан.
Фото USA Today Sports

НХЛ оштрафовала нападающего «Бостона» Брэда Маршана на пять тысяч долларов за удар клюшкой вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, сообщает пресс-служба департамента безопасности Лиги (2:5).

Инцидент случился во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ за две минуты до конца второго периода. Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону, после чего он хотел продолжить игру, отдав шайбу партнеру. Однако Брэд коснулся клюшкой спины россиянина, пытавшись его остановить. После этого они начали спорить, после чего Кочетков оттолкнул рукой нападающего, который ответил ему ударом клюшкой по амуниции.

Эта игра стала дебютной в Кубке Стэнли для российского голкипера. Кочетков вышел на лед в начале первого периода в связи с травмой Антти Раанта.

«Каролина» ведет в серии со счетом 2-0.

ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
1 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
2 - 0
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
5.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 2
5.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 5
5.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 2
5.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 6 : 0
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 5
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 2 3
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 2 3
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 3
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Луи Доминге

Луи Доминге

Питтсбург

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 2 0.89
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