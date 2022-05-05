Маршан оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой Кочеткова

НХЛ оштрафовала нападающего «Бостона» Брэда Маршана на пять тысяч долларов за удар клюшкой вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, сообщает пресс-служба департамента безопасности Лиги (2:5).

Инцидент случился во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ за две минуты до конца второго периода. Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону, после чего он хотел продолжить игру, отдав шайбу партнеру. Однако Брэд коснулся клюшкой спины россиянина, пытавшись его остановить. После этого они начали спорить, после чего Кочетков оттолкнул рукой нападающего, который ответил ему ударом клюшкой по амуниции.

Эта игра стала дебютной в Кубке Стэнли для российского голкипера. Кочетков вышел на лед в начале первого периода в связи с травмой Антти Раанта.

«Каролина» ведет в серии со счетом 2-0.