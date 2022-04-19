Овечкин забил десятый гол в ворота «Колорадо» и повторил еще один рекорд в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:2), повторил еще один рекорд НХЛ.

36-летний россиянин забил в ворота «Эвеланша» десятый гол за карьеру. «Колорадо» стал 28-м клубом НХЛ, ворота которого Овечкин поражал как минимум 10 раз.

Ранее подобное удавалось Джо Сакику, Мариану Госсу и Брэндану Шэнахану.

Напомним, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше.

В этом сезоне он провел 74 матча, в которых набрал 87 (48+39) очков.