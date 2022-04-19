Овечкин повторил рекорд Селянне 15-летней давности

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:2), забил свой 48-й гол в сезоне.

Россиянин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше.

Ранее этот достижение принадлежало только финскому нападающему Теему Селянне, который забил 48 голов в 82 матчах за" Анахайм" в сезоне-2006/07.

36-летний Овечкин в этом сезоне провел 74 матча, в которых набрал 87 (48+39) очков при показателе полезности «+6».