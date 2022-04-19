Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал 48-ю заброшенную шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.

19 апреля нападающий «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:2).

«Я уже давно, сказал, что он сможет добраться до 50 шайб. Он будет держать свою планку и конечно доберется до этой отметки. Он думает о команде, выходит и забивает. Приятно, когда забиваешь. 50 голов — отличный показатель, не каждый забивает столько. Только единицы забрасывают столько в одном сезоне», — сказал Каменский «СЭ».

36-летний россиянин забросил шайбу на 34-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 2:1. Капитану столичной команды ассистировал Евгений Кузнецов. На данный момент на счету Овечкина 87 (48+39) очков в 75 матчах регулярки НХЛ.