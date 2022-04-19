Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от третьего места до двух шайб
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:2), забил свой 48-й гол в сезоне.
Он по-прежнему занимает четвертое место в таблице лучших снайперов лиги этого сезона, но сократил отставание от третьего места до двух шайб. Третью строчку занимает нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер.
Напомним, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше.
Овечкин в этом сезоне провел 74 матча, в которых набрал 87 (48+39) очков.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 70 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 75 матчах
3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 76 матчах
4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 шайб в 74 матчах
5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 шайбы в 74 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 43 шайбы в 73 матче
7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 75 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|76
|28
|48
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|76
|47
|29
|103
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|76
|38
|38
|86
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|19.04
|03:00
|
Чикаго – Калгари
|2 : 5
|19.04
|04:00
|
Колорадо – Вашингтон
|2 : 3
|19.04
|05:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 2
|19.04
|05:00
|
Аризона – Каролина
|3 : 5
|19.04
|05:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|2 : 3
|19.04
|05:30
|
Ванкувер – Даллас
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19