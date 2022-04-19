Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от третьего места до двух шайб

Овечкин отстает на две шайбы от третьего места в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:2), забил свой 48-й гол в сезоне.

Он по-прежнему занимает четвертое место в таблице лучших снайперов лиги этого сезона, но сократил отставание от третьего места до двух шайб. Третью строчку занимает нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер.

Напомним, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше.

Овечкин в этом сезоне провел 74 матча, в которых набрал 87 (48+39) очков.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 70 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 75 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 76 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 шайб в 74 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 шайбы в 74 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 43 шайбы в 73 матче

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 75 матчах