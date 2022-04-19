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Сегодня, 08:36

Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от третьего места до двух шайб

Овечкин отстает на две шайбы от третьего места в списке лучших снайперов сезона в НХЛ
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:2), забил свой 48-й гол в сезоне.

Он по-прежнему занимает четвертое место в таблице лучших снайперов лиги этого сезона, но сократил отставание от третьего места до двух шайб. Третью строчку занимает нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер.

Напомним, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше.

Овечкин в этом сезоне провел 74 матча, в которых набрал 87 (48+39) очков.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 70 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 75 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 76 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 шайб в 74 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 шайбы в 74 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 43 шайбы в 73 матче

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 75 матчах

Александр Овечкин
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Овечкин забил десятый гол в ворота «Колорадо» и повторил еще один рекорд в НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Нэшвилл 76 43 33 91
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 76 38 38 86
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
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21.04
22.04
23.04
24.04
19.04 03:00
Чикаго – Калгари
 2 : 5
19.04 04:00
Колорадо – Вашингтон
 2 : 3
19.04 05:00
Сиэтл – Оттава
 4 : 2
19.04 05:00
Аризона – Каролина
 3 : 5
19.04 05:00
Вегас – Нью-Джерси
 2 : 3
19.04 05:30
Ванкувер – Даллас
 6 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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