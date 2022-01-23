Овечкин вышел на третье место по матчам с 2 или более голами в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству матчей с 2 или более заброшенными шайбами в истории НХЛ.

После игры с «Оттавой» (3:2 ОТ) на счету Овечкина 155 матчей, в которых он забивал дважды или больше. Россиянин опередил по этому показателю Марио Лемье (154).

Alex Ovechkin scored twice to help the @Capitals rally from behind for an overtime win while climbing yet another NHL all-time list in the process.#NHLStats: https://t.co/9ATVdUrvKn pic.twitter.com/sEsu7frP6D — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 23, 2022

Рекорд по количеству игр с 2 или более шайбами в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (189), на втором месте идет Бретт Халл (158).