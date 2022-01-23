Три очка Дюшена принесли «Нэшвиллу» победу над «Детройтом»
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:1.
В составе «Предаторз» 3 (2+1) очка набрал Мэтт Дюшен, еще по шайбе забросили Ник Казинс и Филип Форсберг. У «Ред Уингз» Адам Эрн.
После этого матча «Нэшвилл» с 55 очками занимает второе место в Западной конференции, «Детройт» с 42 очками — на девятой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Казинс — 6 (бол., Томасино, Экхольм), 32:46 — 1:0. Дюшен — 18 (Форсберг, Теннисон), 34:21 — 2:0. Эрне — 4 (Бертуцци, Стаал), 38:51 — 2:1. Форсберг — 20 (Теннисон, Дюшен), 50:44 — 3:1. Дюшен — 19 (п.в.), 58:12 — 4:1.
Вратари: Сарос — Неделькович (56:08 — 58:12).
Штраф: 22 — 18.
Броски: 25 (7+10+8) — 29 (9+7+13).
Наши: Тренин (13.43/0/0) — Наместников (13.28/1/-1).
23 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Нью-Джерси
|39
|15
|24
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|41
|28
|13
|61
|2
|Тампа-Бэй
|42
|27
|15
|59
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|34
|11
|23
|25
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|3
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|4
|Миннесота
|36
|23
|13
|49
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
|20
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|36
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|7 : 4
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|7 : 3
|23.01
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 3
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|4 : 1
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|41
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1