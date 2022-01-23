Три очка Дюшена принесли «Нэшвиллу» победу над «Детройтом»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:1.

В составе «Предаторз» 3 (2+1) очка набрал Мэтт Дюшен, еще по шайбе забросили Ник Казинс и Филип Форсберг. У «Ред Уингз» Адам Эрн.

После этого матча «Нэшвилл» с 55 очками занимает второе место в Западной конференции, «Детройт» с 42 очками — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Казинс — 6 (бол., Томасино, Экхольм), 32:46 — 1:0. Дюшен — 18 (Форсберг, Теннисон), 34:21 — 2:0. Эрне — 4 (Бертуцци, Стаал), 38:51 — 2:1. Форсберг — 20 (Теннисон, Дюшен), 50:44 — 3:1. Дюшен — 19 (п.в.), 58:12 — 4:1.

Вратари: Сарос — Неделькович (56:08 — 58:12).

Штраф: 22 — 18.

Броски: 25 (7+10+8) — 29 (9+7+13).

Наши: Тренин (13.43/0/0) — Наместников (13.28/1/-1).

23 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.