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Сегодня, 07:04

Три очка Дюшена принесли «Нэшвиллу» победу над «Детройтом»

Сергей Разин
корреспондент

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:1.

В составе «Предаторз» 3 (2+1) очка набрал Мэтт Дюшен, еще по шайбе забросили Ник Казинс и Филип Форсберг. У «Ред Уингз» Адам Эрн.

После этого матча «Нэшвилл» с 55 очками занимает второе место в Западной конференции, «Детройт» с 42 очками — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Казинс — 6 (бол., Томасино, Экхольм), 32:46 — 1:0. Дюшен — 18 (Форсберг, Теннисон), 34:21 — 2:0. Эрне — 4 (Бертуцци, Стаал), 38:51 — 2:1. Форсберг — 20 (Теннисон, Дюшен), 50:44 — 3:1. Дюшен — 19 (п.в.), 58:12 — 4:1.

Вратари: Сарос — Неделькович (56:08 — 58:12).

Штраф: 22 — 18.

Броски: 25 (7+10+8) — 29 (9+7+13).

Наши: Тренин (13.43/0/0) — Наместников (13.28/1/-1).

23 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 36 23 13 49
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 40 18 22 40
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
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28.01
23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 - : -
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 41 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

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