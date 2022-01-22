НХЛ, расписание и результаты матчей 23 января. «Вашингтон» против «Оттавы» и другие игры

«Вашингтон» сыграет против «Оттавы», «Рейнджерс» примут «Аризону» в матчах НХЛ

Большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Оттавы» и другие встречи.

21:00. «Баффало» — «Филадельфия»

23:00. «Бостон» — «Виннипег»

03:00. «Колорадо» — «Монреаль»

03:00. «Нью-Джерси» — «Каролина»

03:00. «Рейнджерс» — «Аризона»

03:00. «Вашингтон» — «Оттава Сенаторз»

03.00. «Торонто» — «Айлендерс»

04:00. «Нэшвилл» — «Детройт»

05:00. «Миннесота» — «Чикаго»

06:00. «Эдмонтон» — «Калгари»

06:30. «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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