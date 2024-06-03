Кори Перри может установить необычный рекорд НХЛ

«Эдмонтон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 2:1. Клуб победил в серии со счетом 4-2 и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

Если «Эдмонтон» победит в предстоящем финале плей-офф, то форвард команды Кори Перри может установить новый рекорд НХЛ.

39-летний хоккеист является обладателем Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайма». С того момента прошло 17 лет, что может стать самым большим временным промежутком в истории североамериканской лиги между двумя титулами одного хоккеиста.