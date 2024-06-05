В «Филадельфии» заявили, что готовы подписать Мичкова с «распростертыми объятиями»

Президент «Филадельфии» Кит Джонс заявил, что клуб готов ждать окончания контракта российского нападающего Матвея Мичкова с петербургским СКА для оформления его перехода.

«У нас нет никаких новостей по Мичкову. Мы готовы к тому, что он доиграет свой контракт со СКА. Мы бы приняли его сейчас с распростертыми объятиями, но пока новой информации у нас нет», — приводит слова Джонса журналист Чарли О'Коннор в социальных сетях.

Соглашение 19-летнего Мичкова со СКА рассчитано до 2026 года. На драфте НХЛ в прошлом году «Флайерз» выбрали россиянина в первом раунде под седьмым номером.

В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Сочи». В 47 проведенных матчах Мичков забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.