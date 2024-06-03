«Эдмонтон» и «Флорида» установят новый рекорд по расстоянию между финалистами Кубка Стэнли

«Флорида» в финале Кубка Стэнли встретится с «Эдмонтоном».

Команды установят новый рекорд по расстоянию между финалистами: между Санрайзом и Эдмонтоном 4 089 километров.

Первый матч финальной серии пройдет 9 июня и начнется в 3:00 мск.