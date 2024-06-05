Три очка Мирошниченко помогли фарм-клубу «Вашингтона» одержать победу в третьем матче полуфинала плей-офф АХЛ

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«Херши Беарз» обыграл «Кливленд Монстерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ — 6:2. Счет в серии стал 3-0.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» российский нападающий Иван Мирошниченко набрал 3 (1+2) очка. Также голевой передачей отметился российский форвард Богдан Тринеев.

Четвертый матч в серии состоится в пятницу, 7 июня.