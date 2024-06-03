«Эдмонтон» — «Даллас»: видеообзор матча

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«Эдмонтон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» — 2:1. «Ойлерз» победили в серии со счетом 4-2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид и Зак Хайман, у «Старз» шайбу забросил Мэйсон Маршмент.

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