Российский форвард Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги
Президент хоккейной Медиалиги Николай Осипов сообщил, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне турнира.
Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.
«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — приводит ТАСС слова Осипова.
14 мая стало известно, что Ничушкин минимум на шесть месяцев отстранен от матчей НХЛ для прохождения третьего этапа программы помощи игроков.
С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.
Источник: ТАСС
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|43
|94
|4
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|82
|40
|42
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|39
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|Центральный дивизион
|И
|В
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|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
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|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
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Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
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Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
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Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
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