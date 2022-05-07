«Филадельфия» объявила о подписании вратаря ЦСКА Федотова

Как ранее сообщил «СЭ», вратарь Иван Федотов подписал годичный контракт новичка с «Филадельфией». «Флайерз» объявили об этом в соцсетях и на официальном сайте.

В сезоне-2021/22 вратарь выступал за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. После победы Федотов заявил о желании продолжить карьеру в НХЛ.

25-летний голкипер принял участие во всех 22 матчах в плей-офф КХЛ, став лучшим по проценту отраженных шайб (93,7 процентов).

В регулярном чемпионате он провел 26 матчей, пропуская в среднем 2,04 шайбы за игру и отражая 91,9 процента бросков.

В ЦСКА Федотов выступает с 2021 года. Он был выбран «Флайерз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 188-м номером.