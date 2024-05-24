Овечкин показал первые шаги младшего сына на льду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал видео, как катается с сыном Ильей на льду.

«Первый выход Ильи на лед», — написал Овечкин в соцсети.

Овечкин и его супруга Анастасия Шубская сыграли свадьбу в 2017 году. У пары два сына: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.), которому в понедельник исполнится 4 года.

Биография Александра Овечкина: карьера и жизнь обладателя Кубка Стэнли и преследователя рекорда Гретцки