Капризов дал совет хоккеистам, когда стоить ехать в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов объяснил, как нужно принимать решение по отъезду в НХЛ.

«Я считаю, решение об отъезде нужно принимать, орентируясь на хоккей, а не контракты. Как человек сам чувствует — может, его не устраивает играть в России, он хочет в АХЛ, а не сидеть на лавке в КХЛ. У меня была своя ситуация, решил, что мне лучше играть здесь. И уже потом, когда созрею, ехать за океан. Я слушал советы брата и папы. И отправился в НХЛ уже зрелым игроком», — сказал Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Капризов в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел 75 матчей, забросил 46 шайб и сделал 50 голевых передач — 96 очков. Показатель полезности форварда составил «+11».