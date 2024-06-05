Шестеркин — на вопрос о будущем в «Рейнджерс»: «Извините, я не говорю по-английски»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ушел от ответа на вопрос о новом контракте с клубом.

«Извините, я не говорю по-английски», — заявил Шестеркин, когда его спросили по поводу будущего в команде.

Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Соглашение 28-летнего голкипера с командой рассчитано до конца следующего сезона.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 Шестеркин провел 55 матчей, в четырех из которых сохранял ворота своей команды в неприкосновенности. В плей-офф на его счету 10 игр.