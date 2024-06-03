Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф

«Эдмонтон» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4-2.

В составе «Ойлерз» форвард Коннор Макдэвид набрал 31 (5+26) очко в 18 матчах плей-офф. 27-летний канадец вышел на шестое место в истории по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Макдэвид превзошел Пола Коффи (сезон-1984/1985), Дага Гилмора и Уэйна Гретцки (оба в сезоне-1992/1993) и Леона Драйзайтля (сезон-2021/2022), у которых было по 25 передач.

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».