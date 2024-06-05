Гол Свечкова не спас фарм-клуб «Нэшвилла» от поражения в третьем матче полуфинала АХЛ

«Милуоки Адмиралс» проиграл «Коачелла Вэлли Файрбердс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ — 2:5. Счет в серии 3-0 в пользу фарм-клуба «Сиэтла».

Один из двух голов фарм-клуба «Нэшвилла» на счету российского форварда Федора Свечкова.

Четвертый матч в серии состоится в пятницу, 7 июня.