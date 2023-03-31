Овечкин сделал 11 силовых приемов в матче против «Тампы»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил 11 силовых приемов в игре против «Тампы» (1:5) в регулярном сезоне НХЛ.

Это четвертый случай в карьере 37-летнего форварда, когда он набрал 11+ силовых приемов за игру. Его рекорд — 13 хитов в матче против «Рейнджерс» в феврале 2009 года.

В текущем сезоне в активе Овечкина 72 (42+30) очка в 70 матчах регулярки НХЛ.