Макдэвид стал пятым игроком в истории с 300 шайбами и 500 передачами до 600 матчей в НХЛ
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился в матче с «Лос-Анджелесом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Гол стал для 26-летнего канадца 300-м в карьере. На это у него ушло 563 матча, что является третьим результатом среди действующих игроков НХЛ.
Вместе с 541 результативной передачей Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, кто забросил 300 шайб и отдал 500 передач перед своим 600-м матчем в лиге. Он присоединился к Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Петеру Штястны и Брайану Троттье.
В этом сезоне на счету Макдэвида 144 (61+83) очка в 76 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|47
|27
|103
|2
|Нью-Джерси
|75
|47
|28
|102
|3
|Рейнджерс
|75
|44
|31
|98
|4
|Айлендерс
|76
|39
|37
|87
|5
|Питтсбург
|75
|37
|38
|84
|6
|Вашингтон
|76
|34
|42
|77
|7
|Филадельфия
|74
|29
|45
|71
|8
|Коламбус
|74
|23
|51
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|58
|17
|121
|2
|Торонто
|74
|44
|30
|98
|3
|Тампа-Бэй
|76
|44
|32
|94
|4
|Флорида
|76
|38
|38
|83
|5
|Оттава
|75
|37
|38
|79
|6
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|7
|Детройт
|74
|33
|41
|75
|8
|Монреаль
|76
|30
|46
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|75
|44
|31
|97
|2
|Колорадо
|74
|44
|30
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|74
|37
|37
|82
|6
|Сент-Луис
|75
|35
|40
|76
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|75
|24
|51
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|75
|46
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
|Лос-Анджелес
|75
|43
|32
|96
|4
|Сиэтл
|74
|41
|33
|90
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|21
|54
|57
|8
|Анахайм
|75
|23
|52
|56
Результаты / календарь
21.03
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31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
|31.03
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|2 : 0
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 1
|31.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|31.03
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|2 : 1 ОТ
|31.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|2 : 1
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 5
|31.03
|02:30
|
Детройт – Каролина
|3 : 2
|31.03
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 5
|31.03
|04:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|2 : 0
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 1
|31.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|4 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|74
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21
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