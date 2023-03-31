НХЛ: «Баффало» — «Рейнджерс», «Ванкувер» — «Калгари» и другие матчи 1 апреля
Регулярный чемпионат НХЛ.
1 апреля, суббота
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Справятся ли Тарасенко и Панарин с «Баффало»? Букмекерская компания PARI считает, что у «Рейнджерс» есть все шансы справиться с соперником в основное время. На победу гостей по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех «Сейбрз» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 4.50 (18%).
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Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
|31.03
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|2 : 0
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 1
|31.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|31.03
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|2 : 1 ОТ
|31.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|2 : 1
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 5
|31.03
|02:30
|
Детройт – Каролина
|3 : 2
|31.03
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 5
|31.03
|04:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|2 : 0
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 1
|31.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|4 : 3 ОТ
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