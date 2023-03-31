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Сегодня, 21:00

НХЛ: «Баффало» — «Рейнджерс», «Ванкувер» — «Калгари» и другие матчи 1 апреля

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

1 апреля, суббота

2.00 «Баффало» — «Рейнджерс»

3.00 «Виннипег» — «Детройт»

5.00 «Ванкувер» — «Калгари»

5.30 «Аризона» — «Даллас»

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Справятся ли Тарасенко и Панарин с «Баффало»? Букмекерская компания PARI считает, что у «Рейнджерс» есть все шансы справиться с соперником в основное время. На победу гостей по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех «Сейбрз» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 4.50 (18%).

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31.03 02:00
Питтсбург – Нэшвилл
 2 : 0
31.03 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 5 : 1
31.03 02:00
Оттава – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
31.03 02:00
Бостон – Коламбус
 2 : 1 ОТ
31.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
2 : 1
31.03 02:00
Монреаль – Флорида
 2 : 5
31.03 02:30
Детройт – Каролина
 3 : 2
31.03 03:30
Чикаго – Сент-Луис
 3 : 5
31.03 04:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 2 : 0
31.03 05:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 1
31.03 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 4 : 3 ОТ
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