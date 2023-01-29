Овечкин рассказал, что на Матч звезд НХЛ с ним поедут жена и дети

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что на Матч звезд НХЛ сезона-2022/23 с ним поедут жена Анастасия Шубская и дети. У пары двое сыновей: Сергей (2018 г. р.) и Илья (2020 г. р.).

«Дети будут там. Так что да, будет весело», — цитирует пресс-служба НХЛ Овечкина.

Хоккеист рассказал, что в этом сезоне сын Сергей несколько раз присоединялся к нему на льду после тренировок «Кэпиталз». На Матче всех звезд он сможет поближе познакомиться со многими известными игроками в НХЛ.

«Это здорово. Он взволнован. Он будет просто счастлив. Думаю, все пройдет замечательно», — добавил Овечкин.

Матч звезд НХЛ-2022/23 пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.