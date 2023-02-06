Беттмэн: «Я не согласен с Гашеком. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о высказываниях Доминика Гашека в адрес российских хоккеистов.
«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение. Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — приводит слова Беттмэна Ilta-Sanomat.
Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звезд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
Новости