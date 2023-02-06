Беттмэн: «Я не согласен с Гашеком. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о высказываниях Доминика Гашека в адрес российских хоккеистов.

«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение. Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — приводит слова Беттмэна Ilta-Sanomat.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звезд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.