Гашек: «НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд»

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал участие россиян в Матче звезд НХЛ.

«НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд НХЛ! Лига и Гэри Беттмэн должны заплатить за этот гнусный поступок», — написал Доминик в соцсетях.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звезд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.