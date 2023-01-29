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Сегодня, 12:59

Овечкин: «Матч звезд НХЛ — хорошая возможность сыграть с лучшими хоккеистами и здорово провести время»

Мария Гусева
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от Матча звезд НХЛ сезона-2022/23.

«К сожалению, иногда не получается поехать на Матч звезд НХЛ по разным причинам. Но если есть шанс поехать туда, это хорошая возможность показать себя и сыграть с лучшими хоккеистами, повеселиться, здорово провести время, разделить приятные моменты с детьми», — цитирует пресс-служба НХЛ Овечкина.

37-летний россиянин примет участие в событии 8-й раз в карьере. Приглашали форварда намного чаще, но ранее Овечкин пять раз отказывался. Пропуск Матча звезд нападающий объяснял разными причинами, в том числе желанием восстановиться и подготовиться к решающей части сезона.

Матч звезд НХЛ-2022/23 пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 31 17 70
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 38 11 81
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
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7.02
29.01 02:00
Флорида – Бостон
 4 : 3 ОТ
29.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 4
29.01 03:00
Оттава – Монреаль
 5 : 0
29.01 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 6
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 5 : 2
29.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1 ОТ
29.01 05:00
Миннесота – Баффало
 3 : 2 Б
29.01 06:00
Анахайм – Аризона
 2 : 1 ОТ
29.01 06:00
Сиэтл – Коламбус
 3 : 1
29.01 06:00
Эдмонтон – Чикаго
 7 : 3
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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

 49 38
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Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
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Линус Ульмарк

Бостон

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