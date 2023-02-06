Александр Тихонов: «Не стоит обращать внимания на высказывания Гашека. Кто он такой и кто такой Овечкин?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос, как относится к высказываниям чешского голкипера Доминика Гашека.

«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? Чехи лучше пусть думают, как сделать спорт еще популярнее. От Гашека мало что зависит, а на Овечкина все пойдут. 50 российских хоккеистов выступают в НХЛ — лучшие игроки. Поэтому не надо обращать внимания на высказывания Гашека. Мы должны думать только о России и Белоруссии, а все остальное нас не интересует. Пусть равняются на нас», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволила сыну российского нападающего Александра Овечкина принять участие в этом мероприятии.