Овечкин рассказал, из-за кого в НХЛ запретили тонированные визоры
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как бывший голкипер «Девилз» Мартин Бродо обращался в НХЛ с жалобой на визор темного цвета у россиянина.
«Бродер начал плакаться в лигу: «Я не вижу его глаза». О чем ты говоришь? В лиге мне сказали, что я не могу играть с таким визором. Это вы, вратари, всегда плачетесь», — приводит слова Овечкина ИА REGNUM с ссылкой на интервью бывшему вратарю Кевину Уиксу.
Ношение темных визоров было запрещено в НХЛ в 2006 году.
37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. Лидером является Уэйн Гретцки — 894 шайбы.
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