В ИИХФ считают, что у Овечкина нет предела по количеству матчей в НХЛ

Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии для «СЭ» поделился мнением, есть ли у хоккеиста Александра Овечкина предел по количеству сыгранных матчей.

«Не могу себе представить предел игр для Овечкина. Никто никогда этого не скажет. Он день за днем идет к своей цели. Много разного может произойти за это время. Думаю, то, что он получает удовольствие от игры, — лучший стиль выступления в НХЛ. Он не считает игры», — сказал Райндль «СЭ».

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 50 матчей за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка, всего за «Кэпиталз» у него 1324 игры.