Овечкин получил удар клюшкой в лицо от защитника «Бостона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил удар в лицо клюшкой от защитника «Бостона» Жереми Лозона в первом матче серии плей-офф (3:2 ОТ).

В одном из эпизодов встречи Овечкин вел борьбу с защитником «Мишек» Кеваном Миллером у борта. Россиянин подтолкнул соперника в спину, в результате чего Миллер упал на лед и ударился о борт.

Лозон приехал на помощь партнеру и начал активно работать клюшкой. Один из его тычков угодил Овечкину в лицо.