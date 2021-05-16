Овечкин получил удар клюшкой в лицо от защитника «Бостона»
06:57
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил удар в лицо клюшкой от защитника «Бостона» Жереми Лозона в первом матче серии плей-офф (3:2 ОТ).
В одном из эпизодов встречи Овечкин вел борьбу с защитником «Мишек» Кеваном Миллером у борта. Россиянин подтолкнул соперника в спину, в результате чего Миллер упал на лед и ударился о борт.
Лозон приехал на помощь партнеру и начал активно работать клюшкой. Один из его тычков угодил Овечкину в лицо.
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