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Овечкин получил удар клюшкой в лицо от защитника «Бостона»

06:57
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил удар в лицо клюшкой от защитника «Бостона» Жереми Лозона в первом матче серии плей-офф (3:2 ОТ).

В одном из эпизодов встречи Овечкин вел борьбу с защитником «Мишек» Кеваном Миллером у борта. Россиянин подтолкнул соперника в спину, в результате чего Миллер упал на лед и ударился о борт.

Лозон приехал на помощь партнеру и начал активно работать клюшкой. Один из его тычков угодил Овечкину в лицо.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей