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Защитник «Бостона» Лозон может получить дисквалификацию за удар Оши

06:50
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Защитник «Бостона» Жереми Лозон может получить дисквалификацию по итогам первого матча серии плей-офф против «Вашингтона» (2:3 ОТ), сообщает RMNB.

В одном из эпизодов матча он грубо атаковал нападающего «Кэпиталз» Ти Джея Оши. Лозон ударил хоккеиста локтем в лицо. Оши потерял шлем и оказался на льду.

При этом судьи не зафиксировали нарушение в этом эпизоде.

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