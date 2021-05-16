Защитник «Бостона» Лозон может получить дисквалификацию за удар Оши

Защитник «Бостона» Жереми Лозон может получить дисквалификацию по итогам первого матча серии плей-офф против «Вашингтона» (2:3 ОТ), сообщает RMNB.

В одном из эпизодов матча он грубо атаковал нападающего «Кэпиталз» Ти Джея Оши. Лозон ударил хоккеиста локтем в лицо. Оши потерял шлем и оказался на льду.

При этом судьи не зафиксировали нарушение в этом эпизоде.