50 голов Овечкина в сезоне: от первого до юбилейного за семь минут

Североамериканский медиаканал Sportsnet опубликовал видео всех голов капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярном чемпионате-2021/22. Российский форвард достиг рубежа в 50 шайб после дубля в гостевой встрече с «Вегасом» в ночь на 21 апреля.

36-летний Овечкин забил не менее 50 голов в девятый раз в карьере и повторил рекорд по числу таких сезонов двух канадских легенд — Майка Босси и Уэйна Гретцки. Вместе с тем россиянин стал самым возрастным игроков в истории лиги, который провел 50 шайб за регулярку.

На пути к 50 голам в этом сезоне Овечкин провел 75 игр. Россиянин набрал в них 90 (50+40) очков.

Овечкин проводит 17-й сезон в НХЛ. Форвард занимает третье место в списке снайперов в истории НХЛ — 780 голов в 1272 матчах. Больше только у двух канадских легенд — Горди Хоу (801) и Гретцки (894).