«Подарили крутое воспоминание». Главный тренер «Каролины» поздравил Кочеткова с дебютом в НХЛ

Главный тренер «Каролины» Род Бринд'Амор после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) поздравил российского вратаря «Ураганов» Петра Кочеткова с дебютом в лиге.

«Перед матчем говорил, что в каждой игре вы создаете небольшие воспоминания. Сказал, что, возможно, вы не запомните этот матч. И что произошло потом? Вы вытащили этот матч.

Где ты, приятель? Вы подарили ему крутое воспоминание. И мне тоже», — сказал тренер в раздевалке команде и бросил Кочеткову шайбу на память об этом матче.

Потом россиянин коротко взял слово: «Большой камбэк. Спасибо вам», — сказал Кочетков.

Эти слова были встречены бурной овацией.