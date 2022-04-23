НХЛ, расписание и результаты матчей 23 и 24 апреля: «Бостон» — «Рейнджерс», «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

«Бостон» сыграет против «Рейнджерс», а «Тампа» примет «Нэшвилл» в матче НХЛ