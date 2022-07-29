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Сегодня, 08:20

Ничушкин сообщил, что извинился перед руководством «Далласа» за плохую игру

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Чемпион НХЛ-2022 в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал «СЭ», что не хотел оставаться в «Старз» из-за несправедливого отношения к нему со стороны тренеров.

— Правда, что позднее вы извинились перед руководством «Далласа», поскольку не показали там всего потенциала?

— Абсолютная правда. Я очень хорошо отношусь к генеральному менеджеру команды Джиму Ниллу и перед ним извинился за последний сезон. Он первым меня задрафтовал после того, как возглавил «Даллас», и всегда был на моей стороне. Решение о выкупе моего контракта принимали другие люди. Если бы я не пошел на принцип и разозлился, то мог вытащить тот сезон в «Старз». Но мне категорически не хотелось оставаться в клубе из-за несправедливого отношения со стороны тренеров.

Валерий Ничушкин. «После поражения в пятом матче финала начал психовать. Казалось, упускаем кубок». Ничушкин — о чемпионстве с «Колорадо»

— В новой команде все по-другому?

— Я в «Колорадо» не сильно изменил свой подход, так же регулярно хожу в зал и работаю, как раньше в «Далласе». В Денвере меня хвалят за трудолюбие. Тогда как в Далласе с моим таким же подходом к делу говорили, что я мало работаю. Совершенно другое отношение! Меня не надо гладить по голове, но и заслуги отбирать — тоже. Если я хожу в зал больше всех, то в лени обвинять не стоит. На Рождество все куда-то уехали семьями отдохнуть, а я жене сказал, что мы остаемся. Мне надо над «физикой» в зале поработать. И потом меня обвиняли в том, что недорабатываю!

Ничушкин выступал за «Даллас» с 2013 по 2016 год и с 2018 по 2019 год. В составе «Старз» россиянин провел 223 матча и набрал 74 (23+51) очка.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Даллас Старз
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