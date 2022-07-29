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Обладатель Кубка Стэнли Ничушкин: «Я безумно люблю Россию, мне в Америке до сих пор тяжело находиться»

Форвард «Колорадо» Ничушкин признался, что до сих пор скучает по России
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в интервью «СЭ» рассказал о том, как сумел преодолеть длительную безголевую серию.

— Как окончательно не пасть духом, если шайба долго не идет в ворота?

— Сменить команду (смеется).

— В «Колорадо» тоже не все сразу получалось. Сильно давила безголевая серия?

— В новой команде я всего 13 матчей не забивал.

— На вашем месте любой мог уйти в жесточайшую депрессию.

— Я не хочу никого обманывать и говорить, что в какой-то момент в себе все сильно поменял. Был тяжелый период в «Далласе», куда я вернулся после двух лет, проведенных в ЦСКА. В Москве у меня уже все налажено — супруга, квартира, быт, друзья. Я безумно люблю Россию. Мне временами в Америке до сих пор тяжело находиться. Другой язык, другие люди. Я же человек семейный, крепко привязан к родственникам и быстро прикипаю к друзьям. У кого-то может быть по-другому, а у меня — именно так.

Когда у меня усугубились проблемы в «Далласе», то мелькнула мысль — почему бы не поиграть в Москве или где-нибудь еще в России в свое удовольствие? Другие ребята это делают, забивают голы и чувствуют себя отлично. Даже сил тратить меньше придется, поскольку в КХЛ проводят по 56 игр, а в НХЛ — по 82. Здоровье экономишь и больше времени проводишь с родными. В «Далласе» со мной случилось худшее, что может быть для профессионального спортсмена — хоккей для меня отошел на второй план. В той ситуации я перестал получать удовольствие от игры. Рад что сейчас всё наоборот — «Колорадо» вернул мне любовь к хоккею.

Валерий Ничушкин. «После поражения в пятом матче финала начал психовать. Казалось, упускаем кубок». Ничушкин — о чемпионстве с «Колорадо»

— А что же депрессия?

— Ее по-настоящему не было, даже несмотря на длинную серию без заброшенных шайб. Я же потом забивал в ЦСКА и сборной России. У меня был всего один сезон, когда ничего не клеилось в «Старз». Не забрасывал 57 матчей, но в среднем проводил на льду меньше 10 минут. Конечно, ни одной шайбы за сезон для нападающего — это нонсенс. В лиге есть куча ребят, которые забивают по два-три гола в чемпионате. У них такого длинного перерыва между шайбами, как у меня, не было.

Ничушкин уехал в НХЛ в 2013 году и играл там 3 года за «Даллас», после чего в 2016 году вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА. В 2018 году форвард принял решение вновь отправиться в НХЛ и провел один сезон в «Далласе».

С 2019 года россиянин выступает за «Колорадо». В минувшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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