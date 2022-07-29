Ничушкин о чешском вратаре «Колорадо» Францоузе: «Добрее человека я в жизни не знаю»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал «СЭ» о своем одноклубнике — чешском голкипере Павле Францоузе, ранее выступавшем в КХЛ за «Трактор».

— С чешским вратарем Павлом Француозом, поигравшем в «Тракторе», общаетесь больше остальных?

— Паша по-русски говорит очень чисто с минимальным акцентом. Ставит правильно окончания и соблюдает падежи. Очень редко не может вспомнить какие-то слова. Францоуз — очень позитивный парень. Добрее человека я в жизни не знаю. У нас в команде полно таких ребят — и Ланди (Ландеског — прим. «СЭ»), и Рантанен, и Бурки (Бураковски — прим. «СЭ»). Еще Эрик Джонсон большой приколист, хотя шутки у него бывают специфическими. Но такой веселый человек всегда нужен в команде.

Францоуз выступает за «Колорадо» с 2018 года. До этого он на протяжении трех лет играл за «Трактор».