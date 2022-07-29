Ничушкин о чешском вратаре «Колорадо» Францоузе: «Добрее человека я в жизни не знаю»
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал «СЭ» о своем одноклубнике — чешском голкипере Павле Францоузе, ранее выступавшем в КХЛ за «Трактор».
— С чешским вратарем Павлом Француозом, поигравшем в «Тракторе», общаетесь больше остальных?
— Паша по-русски говорит очень чисто с минимальным акцентом. Ставит правильно окончания и соблюдает падежи. Очень редко не может вспомнить какие-то слова. Францоуз — очень позитивный парень. Добрее человека я в жизни не знаю. У нас в команде полно таких ребят — и Ланди (Ландеског — прим. «СЭ»), и Рантанен, и Бурки (Бураковски — прим. «СЭ»). Еще Эрик Джонсон большой приколист, хотя шутки у него бывают специфическими. Но такой веселый человек всегда нужен в команде.
Францоуз выступает за «Колорадо» с 2018 года. До этого он на протяжении трех лет играл за «Трактор».
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
|2
|Бостон
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|0
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|3
|Детройт
|0
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|0
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|4
|Монреаль
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|0
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|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|0
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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