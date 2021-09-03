НХЛ согласилась участвовать в Олимпиаде-2022 и назвала условия
17:50
Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает журналист Джон Ховен в Twitter.
Согласно соглашению с ИИХФ, НХЛ имеет возможность отказаться от участия в Олимпиаде при ухудшении ситуации с коронавирусом в Китае, а также если у лиги будут проблемы с календарем регулярного чемпионата из-за вспышек COVID-19 в командах.
Кроме того, все хоккеисты обязаны будут пройти вакцинацию перед участием в Играх. Игроки, которые откажутся от участия в НХЛ в сезоне-2021/22, не смогут поехать на Олимпиаду.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/PuckReportNHL/status/1433804119639220229
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю