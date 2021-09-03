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НХЛ согласилась участвовать в Олимпиаде-2022 и назвала условия

17:50
Россия и все сборные смогут выставить на Олимпиаде звезд НХЛ, если все пойдут по плану. Фото -
Россия и все сборные смогут выставить на Олимпиаде звезд НХЛ, если все пойдут по плану. Фото -
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Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает журналист Джон Ховен в Twitter.

Согласно соглашению с ИИХФ, НХЛ имеет возможность отказаться от участия в Олимпиаде при ухудшении ситуации с коронавирусом в Китае, а также если у лиги будут проблемы с календарем регулярного чемпионата из-за вспышек COVID-19 в командах.

Кроме того, все хоккеисты обязаны будут пройти вакцинацию перед участием в Играх. Игроки, которые откажутся от участия в НХЛ в сезоне-2021/22, не смогут поехать на Олимпиаду.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PuckReportNHL/status/1433804119639220229

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Александр Кравченко все материалы автора

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