НХЛ согласилась участвовать в Олимпиаде-2022 и назвала условия

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает журналист Джон Ховен в Twitter.

Согласно соглашению с ИИХФ, НХЛ имеет возможность отказаться от участия в Олимпиаде при ухудшении ситуации с коронавирусом в Китае, а также если у лиги будут проблемы с календарем регулярного чемпионата из-за вспышек COVID-19 в командах.

Кроме того, все хоккеисты обязаны будут пройти вакцинацию перед участием в Играх. Игроки, которые откажутся от участия в НХЛ в сезоне-2021/22, не смогут поехать на Олимпиаду.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.