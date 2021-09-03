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Брагин прокомментировал решение НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022

19:40
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал решение НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022.

«Положительное решение НХЛ о поездке в Пекин мы ожидали. Оговорка, что лига может отказаться, нас не пугает. Мы в штабе готовы к любому развитию событий. Я лично работал почти со всеми игроками, кто выступает сейчас за океаном. Кого-то знаю совсем с раннего возраста. Со всеми сохранился хороший контакт, общаемся до сих пор и с удовольствием поработаем вместе. Мы будем внимательно следить за выступлением каждого кандидата в сборную и в России, и в НХЛ. Мы смотрим все матчи, в Америке у нас постоянно работают скауты. Помимо скаутов, у нашего штаба есть вся информация: видеонарезки всех смен интересующих нас игроков к нам поступают сразу после любого матча, мы в любой момент можем их изучить», — сказал Брагин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Александр Кравченко все материалы автора

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