НХЛ сможет выйти из соглашения об участии в Олимпиаде за месяц до Игр

Руководство НХЛ сможет до 10 января запретить своим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года, даже несмотря на предварительное согласие, информирует «РБК Спорт» со ссылкой на источник в Международной федерации хоккея (ИИХФ) и источник, знакомый с ситуацией.

Решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине пока не принято. В настоящий момент ведутся переговоры между НХЛ, ИИХФ и Международным олимпийским комитетом (МОК). Как отмечается, ИИХФ пока не получила от НХЛ и профсоюза игроков подтверждения об участии.

Если НХЛ даст разрешение, то в соглашении будет прописан дедлайн для выхода из меморандума со стороны лиги — 10 января 2022 года. За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено. В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки (например, оплату страховок федерациями).

Ранее в НХЛ подчеркнули, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также «в случае возникновения угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения».

В заявлении лиги отмечалось, что в случае если игроки примут участие в Олимпиаде, то регулярный чемпионат НХЛ остановится 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига будет перестраивать календарь регулярного чемпионата.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.