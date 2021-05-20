Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 21 мая
23:00
В ночь на 21 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
«Тампа-Бэй» — «Флорида». 01:30 мск.
Счет в серии: 2-0.
«Айлендерс» — «Питтсбург». 02:00 мск.
Счет в серии: 1-1.
«Торонто» — «Монреаль». 02:30 мск.
Счет в серии: 0-0.
«Миннесота» — «Вегас». 04:30 мск.
Счет в серии: 1-1.
Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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