Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 21 мая

В ночь на 21 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала

«Тампа-Бэй» — «Флорида». 01:30 мск.

Счет в серии: 2-0.

«Айлендерс» — «Питтсбург». 02:00 мск.

Счет в серии: 1-1.

«Торонто» — «Монреаль». 02:30 мск.

Счет в серии: 0-0.

«Миннесота» — «Вегас». 04:30 мск.

Счет в серии: 1-1.

Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.