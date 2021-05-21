Капризов сделал голевую передачу в проигранном матче «Миннесоты» против «Вегаса»

«Вегас» обыграл «Миннесоту» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ (5:2). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 19 с половиной минут и отметился голевой передачей.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Миннесота» — «Вегас» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Хартман — 1 (Капризов, Бродин), 2:16 — 1:0. Эрикссон Эк — 2 (Фолиньо, Дамба), 8:30 — 2:0. Стоун — 1 (Стивенсон, Макнэбб), 28:39 — 2:1. Браун — 1 (Холден, Каррье), 35:19 — 2:2. Смит — 1 (Холден, Карлссон), 37:33 — 2:3. Карлссон — 1 (Смит, Флери), 57:36 — 2:4.

Вратари: Тэлбот (57:43 — 58:11, 58:20 — 59:01) — Флери.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 16 (7+5+4) — 40 (4+22+14).

Наши: Капризов (19.27/1/-3) — -.

21 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.