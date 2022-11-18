Овечкин стал 18-м в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:5 Б).

Таким образом, российский форвард набрал 1427 (789+638) очков в карьере в НХЛ. Овечкин занял 18-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Брайана Троттье, на счету которого 1425 (524+901) очков.

17-м в списке идет форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал 1430 (526+904) очков.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, набравшему 2857 (894+1963) очков в НХЛ.